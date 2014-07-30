Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 30.07.2014: Lisas Traum in Weiß
22 Min.Folge vom 30.07.2014Ab 6
Selbst Autorennfahrerin Danica Patrick düst zu Carlo’s Bakery, weil sie hier den besten Kuchen bekommt. Und mit seiner meisterhaften Racing-Schoko-Torte steht der „Cake Boss“ am Ende sicher auf dem Siegerpodest. Währenddessen ist seine Frau Lisa im Vorbereitungsstress, um das Eheversprechen mit ihrem Buddy zu erneuern. Nächster Punkt auf der To-do-Liste ist ein Termin in der Brautboutique Kleinfeld, wo Lisa zusammen mit ihren Schwägerinnen etliche Traumkleider anprobiert und sich von Manager Randy persönlich beraten lässt.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
