Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 06.08.2014: Vampir-Torte auf dem Friedhof
Auch an Halloween steht die Kundschaft bei Buddy Valastro Schlange - und hat zuweilen recht merkwürdige Aufträge zu vergeben. Diesmal bestellt eine Gruppe von Amateur-Vampiren eine große Sarg-Torte beim „Cake Boss“, die so naturgetreu wie möglich aussehen soll. In der Zwischenzeit schwitzt Buddys Backmannschaft Blut und Wasser, um einen jungen, sehr aufgeregten Mann bei seinem Heiratsantrag zu unterstützen. Und auch Schwester Mary sorgt für Aufregung, denn ihr Halloween-Kostüm ist wirklich zum Fürchten.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
