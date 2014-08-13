Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 13.08.2014: Junge oder Mädchen?
22 Min.Folge vom 13.08.2014Ab 6
Buddy und seine Jungs sollen für den Waschmittelgiganten Tide eine überdimensionale Torte in Form einer Waschmaschine kreieren. Da der „Cake Boss“ aber nie im Leben auch nur eine Trommel Wäsche gewaschen und null Erfahrung auf diesem Gebiet hat, gestaltet sich die Umsetzung schwierig. Nächster Auftrag ist ein spezieller Kuchen für eine Babyparty, an der Buddy selbst teilnimmt, bevor er Gattin Lisa mit geheimen Aktionen rund um ihr neues Eheversprechen auf die Palme bringt.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
