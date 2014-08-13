Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
Folge vom 13.08.2014
Folge vom 13.08.2014: Junge oder Mädchen?

22 Min.
Ab 6

Buddy und seine Jungs sollen für den Waschmittelgiganten Tide eine überdimensionale Torte in Form einer Waschmaschine kreieren. Da der „Cake Boss“ aber nie im Leben auch nur eine Trommel Wäsche gewaschen und null Erfahrung auf diesem Gebiet hat, gestaltet sich die Umsetzung schwierig. Nächster Auftrag ist ein spezieller Kuchen für eine Babyparty, an der Buddy selbst teilnimmt, bevor er Gattin Lisa mit geheimen Aktionen rund um ihr neues Eheversprechen auf die Palme bringt.

