Cake Boss: Buddys Tortenwelt

TLCFolge vom 13.08.2014
Folge vom 13.08.2014: Einfach filmreif!

22 Min.Folge vom 13.08.2014Ab 6

Buddys Schwager Maurizio wird 21 und plant ein gigantisches Geburtstagsfest à la hawaiianische Beachparty. Dazu gehören eine riesige Tiki-Bar, ein rauchender, feuerspeiender Vulkan und natürlich eine einzigartige Geburtstagstorte. Außerdem wird Carlo’s Bakery von einer Film-Crew aus Hollywood beehrt, die eine Hochzeitstorte für eine romantische Komödie bestellt. Da sein Kuchen im Zentrum eines Blockbusters stehen wird, muss der „Cake Boss“ natürlich alles geben und für ein Kunstwerk sorgen, das in die Filmgeschichte eingeht.

