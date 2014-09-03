Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 03.09.2014: Die Super-Konditorin
23 Min.Folge vom 03.09.2014Ab 6
Die Jungs in Carlo’s Bakery sind voll im Football-Fieber, als der „Cake Boss“ einen sportlichen Auftrag erhält: Er soll eine perfekte Kopie der Heisman Trophy, der Auszeichnung für den besten College-Football-Spieler der USA, backen und das Meisterwerk auf dem jährlichen Heisman-Gala-Dinner präsentieren. Außerdem steht der 20. Hochzeitstag von Schwager Mauro und Madeline bevor, und die Gewinnerin von „Buddy sucht den Super-Konditor“ gibt ihr mit Spannung erwartetes Debüt in der Backstube.
