Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 26.11.2014: Tierisch verliebt
22 Min.Folge vom 26.11.2014Ab 6
In dieser Episode muss der „Cake Boss“ schweres Geschütz auffahren: Ein Schrotthändler hat Carlo’s beauftragt, eine voll funktionsfähige Kran-Torte zu backen. Doch die Technik ist komplizierter als gedacht, und den Konditoren läuft die Zeit davon, so dass Buddy befürchtet, die Deadline nicht einhalten zu können. Doch auch die Tierliebe kommt nicht zu kurz: Buddy und seine Jungs backen ihre allererste Hunde-Hochzeitstorte. Für das Motiv haben sie allerlei Ideen, doch über die Geschmacksrichtung muss noch diskutiert werden.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.