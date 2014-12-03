Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 03.12.2014: Ein Cowboy in Hoboken
22 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 6
Country-Sänger und Kult-Cowboy Tim McGraw verschenkt ein brandneues Haus an einen Kriegsveteranen. Um die große Überraschung in einen angemessenen Rahmen zu packen, beauftragt er Buddy, eine phänomenale Motto-Torte zu backen. Außerdem hat der „Cake Boss“ einen gigantischen vierstöckigen Kuchen im Auftragsbuch, der einem sehr hübschen Mädchen zur Feier ihres 15. Geburtstags kredenzt wird. Und auch der nächste Gewinner des „Superkonditor“-Contests steht schon in den Startlöchern, um bei Carlo’s anzuheuern. Trainee Marissa kocht vor Eifersucht.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.