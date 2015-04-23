Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.04.2015: Es wird stürmisch
23 Min.Folge vom 23.04.2015Ab 6
Seit Buddys Mutter an ALS erkrankt ist, hat sie mit ihrem Sohn eine Stiftung gegründet, um Geld für die Behandlung zu sammeln und die Forschung voranzutreiben. Diese Woche steht eine Benefiz-Gala für ihre Momma-Mary-Foundation an, und die ganze Familie Valastro ist mit den Vorbereitungen in der Bäckerei beschäftigt. Außerdem hat Buddy für die Veranstaltung einen ganz besonderen Künstler eingeladen, der seine Mutter und die Gäste schier umhauen wird. Doch die Katastrophe ist bereits vorprogrammiert: Hurrikan Sandy braust über Hoboken hinweg.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.