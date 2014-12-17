Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 17.12.2014: Stürmische Zeiten
23 Min.Folge vom 17.12.2014Ab 6
Einige Tage nachdem Hurrikan Sandy die Stadt Hoboken überflutet hat, kehrt Familie Valastro zurück in Carlo’s Bakery. Buddy ist vom Ausmaß des Schadens schockiert und rechnet damit, dass sein Betrieb für Monate stark eingeschränkt bleibt. Es herrscht Stromausfall, doch die Kundschaft steht bereits Schlange und möchte auf Buddys Torten nicht verzichten. Können der „Cake Boss“ und sein Team dem Andrang trotzdem gerecht werden und in der finsteren Backstube ihre legendären Kuchen fabrizieren?
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.