Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 21.01.2015: Die Bodybuilding-Torte
22 Min.Folge vom 21.01.2015
Buddy lässt die Muskeln spielen! In dieser Episode zaubert der „Cake Boss“ ein echtes Schwergewicht: eine lebensgroße Torte für eine Profi-Bodybuilderin. Da die gut gebaute Dame mit strengem Diätplan seit Wochen nichts Süßes mehr gegessen hat, gibt der Superbäcker alles, um die Geschmacksknospen explodieren zu lassen. Doch wird das schokoladige Muskelgebirge am Ende noch wie eine Lady aussehen? Auch Schwager Mauro ist in der Bäckerei nicht untätig und unterstützt einen Kunden bei einem sehr überraschenden Heiratsantrag.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.