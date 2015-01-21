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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Die Bodybuilding-Torte

TLCFolge vom 21.01.2015
Die Bodybuilding-Torte

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 21.01.2015: Die Bodybuilding-Torte

22 Min.Folge vom 21.01.2015

Buddy lässt die Muskeln spielen! In dieser Episode zaubert der „Cake Boss“ ein echtes Schwergewicht: eine lebensgroße Torte für eine Profi-Bodybuilderin. Da die gut gebaute Dame mit strengem Diätplan seit Wochen nichts Süßes mehr gegessen hat, gibt der Superbäcker alles, um die Geschmacksknospen explodieren zu lassen. Doch wird das schokoladige Muskelgebirge am Ende noch wie eine Lady aussehen? Auch Schwager Mauro ist in der Bäckerei nicht untätig und unterstützt einen Kunden bei einem sehr überraschenden Heiratsantrag.

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