Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Feuer und Eis

TLCFolge vom 28.01.2015
Feuer und Eis

Feuer und EisJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 28.01.2015: Feuer und Eis

22 Min.Folge vom 28.01.2015

Ein Party-Veranstalter bestellt in Carlo’s Bakery zwei Torten für ein großes Event: Die Live-Show „Feuer und Eis“ soll die Gäste umhauen. Dementsprechend atemberaubend müssen auch die beiden Kuchen sein. Nachdem sich „Super-Konditorin“ Ashley mit ihren naseweisen Sprüchen wieder einmal unbeliebt gemacht hat, fordert sie Buddy zum Back-Duell heraus. Und der „Cake Boss“ nimmt natürlich an! Außerdem in dieser Episode: Bauarbeiter Joe braucht eine Torte für eine ganze Mannschaft von Feuerwehrleuten, die ihm bei einer Tunnelbohrung das Leben gerettet haben.

Alle verfügbaren Folgen