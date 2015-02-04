Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 04.02.2015: U-Boot in Seenot
22 Min.Folge vom 04.02.2015
Für den großen Ball der US Navy Submarine soll „Cake Boss“ Buddy Valastro eine gigantische U-Boot-Torte backen und steht in Hinblick auf das große fachkundige Publikum ziemlich unter Erfolgsdruck: Wird seine fulminante Unterwasser-Kreation im Rampenlicht glänzen oder wie ein Stein auf den Meeresgrund sinken? In der Zwischenzeit soll Schwager Mauro einen sehr ausgefallenen Kuchen für eine Bat-Mizwa-Feier backen. Doch bevor er in der Backstube loslegen kann, muss sich die Familie erst über das Design einig werden.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.