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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

U-Boot in Seenot

TLCFolge vom 04.02.2015
U-Boot in Seenot

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 04.02.2015: U-Boot in Seenot

22 Min.Folge vom 04.02.2015

Für den großen Ball der US Navy Submarine soll „Cake Boss“ Buddy Valastro eine gigantische U-Boot-Torte backen und steht in Hinblick auf das große fachkundige Publikum ziemlich unter Erfolgsdruck: Wird seine fulminante Unterwasser-Kreation im Rampenlicht glänzen oder wie ein Stein auf den Meeresgrund sinken? In der Zwischenzeit soll Schwager Mauro einen sehr ausgefallenen Kuchen für eine Bat-Mizwa-Feier backen. Doch bevor er in der Backstube loslegen kann, muss sich die Familie erst über das Design einig werden.

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