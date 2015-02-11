Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 11.02.2015: Ferienlager
22 Min.Folge vom 11.02.2015
Ein Völkerball-Team möchte seinen jüngsten Sieg mit einer großartigen Torte feiern und beauftragt Carlo’s Bakery mit dem Job. Da Buddy Valastro von seinen eigenen Völkerball-Fähigkeiten sehr überzeugt ist, fordert er die Damenmannschaft zum Match heraus und wagt große Wetteinsätze. Außerdem hat der „Cake Boss“ den Auftrag, einen speziellen Kuchen für ein Kinderferiencamp zu backen. Über die geforderte, recht komplizierte Mechanik muss er sich allerdings noch Gedanken machen. Das Törtchen soll nämlich aus einem anderen Kuchen herausspringen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.