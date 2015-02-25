Willie Nelsons GeburtstagstorteJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 25.02.2015: Willie Nelsons Geburtstagstorte
22 Min.Folge vom 25.02.2015
Buddy Valastro sitzt in der Klemme. Musiklegende Willie Nelson hat zur Feier seines 80. Geburtstags eine Torte bei ihm bestellt, und der „Cake Boss“ kann es kaum erwarten, sein Idol zu treffen. Doch dann fällt ihm siedend heiß ein, dass er am gleichen Abend eine Verabredung mit seiner Frau Lisa hat. Außerdem steht der zehnte Geburtstag seiner Tochter Sofia ins Haus, zu dem Buddy natürlich einen einzigartigen Kuchen backen will. Um den Zeitplan noch enger zu gestalten, kommt Mama Mary am selben Tag von ihrer Israelreise zurück. Die ganze Familie hofft, dass die neue ALS-Behandlung bei ihr angeschlagen hat.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
