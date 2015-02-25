Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 25.02.2015: Viva Cake Boss!
23 Min.Folge vom 25.02.2015
Auf geht’s! Buddy soll für das Fest einer Mariachiband eine Cinco-de-Mayo-Torte zaubern. Für den besten Konditor New Jerseys kein Problem, doch leider geht seine Phantasie mit ihm durch, und die Torte bekommt ein komplett anderes Aussehen als besprochen. Werden seine Kunden trotzdem Beifall klatschen? Und wie reagiert Buddy selbst auf den Frisörbesuch seiner Gattin und der vier Schwestern? In dem neueröffneten Salon, dem der Tortenchef einen Begrüßungskuchen bäckt, bekommen alle Damen einen neuen Stil verpasst. Ob der einen Applaus wert ist, wird sich zeigen.
