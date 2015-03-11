Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 11.03.2015: Cowboys und Rodeo
22 Min.Folge vom 11.03.2015
In dieser Episode muss Buddy Valastro sicher im Sattel sitzen, um seinen Auftrag standesgemäß zu erfüllen: Für einen professionellen Rodeo-Club soll der „Cake Boss“ eine gigantische Torte in Form eines Cowboys auf seinem Pferd backen. Zum Dank dafür werden Buddys Verwandte zu einer großen Rodeo-Veranstaltung eingeladen und dürfen dort zeigen, was sie sportlich draufhaben. Doch werden sich Schwager Maurizio und Cousin Anthony wirklich auf dem Bullen halten können und der Familie mit ihrer Performance Ehre bringen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.