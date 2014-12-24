Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 24.12.2014: Gold in der Torte
22 Min.Folge vom 24.12.2014
Diese Woche läuten bei Carlo’s die Hochzeitsglocken! Der „Cake Boss“ hat von einem Hochzeitsausstatter den Auftrag bekommen, eine Brautkleid-Torte in Originalgröße zu backen. Doch damit nicht genug: In dem Kuchen soll eine Goldmünze versteckt werden, die der glücklichen Finderin zu einer luxuriösen Gratisrobe verhilft. Buddy ist überzeugt, dass sämtliche Bräute in spe das Kalorienzählen in diesem Fall über Bord werfen. Außerdem braucht ein Fotograf Buddys Unterstützung bei seinem Baby-Torten-Shooting.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.