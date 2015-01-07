Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 07.01.2015: Die Sushi-Torte
22 Min.Folge vom 07.01.2015
Buddy soll für ein japanisches Restaurant eine überdimensionale Sushi-Boot-Torte backen. Sämtliche Sashimi, Maki und California-Rolls werden dabei aus Schokolade und Zucker hergestellt. Dann stiftet das Team von Carlo’s Bakery einen Kuchen, um Geld für die Hurrikan-Opfer in Hoboken zu sammeln. Leider sind die Jungs in Rechtschreibung nicht besonders firm, obwohl sie mit vereinten Kräften versuchen, alles richtig zu buchstabieren. Außerdem findet Buddy eine tolle Möglichkeit, um Anthonys Haarverlust zu kaschieren.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.