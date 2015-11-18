Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 18.11.2015: Renovierung im Eiltempo
22 Min.Folge vom 18.11.2015
Nach 50 Betriebsjahren und Millionen von Kunden ist es an der Zeit, „Carlo's Bakery“ eine Generalüberholung zu verpassen - wobei die Familie in Erinnerungen schwelgt, die sich über ein halbes Jahrhundert angehäuft haben. Als die Crew bei den Renovierungsarbeiten auf eine uralte Nachricht an Buddys Vater stößt, wird die Vergangenheit greifbar. Doch trotz Baustelle und Nostalgie müssen die Kuchen fertig werden: Buddy hat den Auftrag, eine Gedächtnistorte zu Ehren des 100sten Geburtstags von Frank Sinatra zu backen, der als berühmtester Einwohner von Hoboken gilt. Und auch Mary und Madeline geben alles, um einem alten Kunden eine Freude zu machen.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
