Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 27.01.2016: Im Fleischparadies
23 Min.Folge vom 27.01.2016
Die Fleischverarbeitungsfirma Pat LaFrieda Meats feiert ihr 100-jähriges Bestehen und wünscht sich zur Abrundung der großen Jubiläumsparty eine passende Torte. Buddy und seine Kollegen lassen sich durch eine Betriebsführung inspirieren und kommen beim Rundgang durch die Hallen auf die perfekte Idee: Sie wollen aus Fondant und Modellierschokolade ganze Massen an rohem Fleisch nachbilden und damit einen riesigen Kuchen belegen. Beim Anblick der frischen Rinderhälften im Pat LaFrieda ist der „Cake Boss“ aber richtig hungrig geworden, denn er liebt gute Steaks. Deshalb schlägt er dem Junior-Chef einen Tauschhandel vor: Torte gegen Fleisch!
