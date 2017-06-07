Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 07.06.2017: Motorradbräute
23 Min.Folge vom 07.06.2017
Heute trifft Buddy Valastro Jen und Katie vom „Sirens Motorcycle Club“. Die Bikerinnen aus New York organisieren eine Party zum 30-jährigen Bestehen ihres Vereins und wollen dann zu einer großen Tour aufbrechen. Die Feier soll mit einer Torte gekrönt werden, die das Symbol ihres Clubs widerspiegelt: eine Sirene, die für ihre Ziele steht - starke Frauen voller Power. Cake Boss Buddy überlegt, wie er das Vereinsmotto am besten umsetzen kann. Beim Gedanken an einen Motorradklub fallen ihm zunächst Leder, Nieten und Chrom ein. Doch das Ganze soll trotzdem feminin wirken. Also gibt es Leder mit Spitze und eine regenbogenfarbene Füllung für die Biker-Torte.
