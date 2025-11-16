Zum Inhalt springenBarrierefrei
Call Me Kat

Nenn mich Philliam

ATV 2Staffel 3Folge 10vom 16.11.2025
Nenn mich Philliam

Folge 10: Nenn mich Philliam

21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Weil Phil im Urlaub ist, muss Kat die Muffins für ihr Café selbst backen. Das ist allerdings nicht gerade ihre Stärke. Umso glücklicher ist sie, als Phils Mutter plötzlich im Laden auftaucht, um ihn zu vertreten. Alle sind begeistert von ihren Fähigkeiten als Bäckerin, aber Kundenzufriedenheit interessiert die resolute Dame herzlich wenig. Für Carter und Max kommt es jedoch noch schlimmer: Sie müssen für Phils Mutter auf deren Farm einspringen und die Tiere versorgen.

