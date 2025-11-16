Call Me Kat
Folge 10: Nenn mich Philliam
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
Weil Phil im Urlaub ist, muss Kat die Muffins für ihr Café selbst backen. Das ist allerdings nicht gerade ihre Stärke. Umso glücklicher ist sie, als Phils Mutter plötzlich im Laden auftaucht, um ihn zu vertreten. Alle sind begeistert von ihren Fähigkeiten als Bäckerin, aber Kundenzufriedenheit interessiert die resolute Dame herzlich wenig. Für Carter und Max kommt es jedoch noch schlimmer: Sie müssen für Phils Mutter auf deren Farm einspringen und die Tiere versorgen.
