Folge 11: Nenn mich Rezept-Roulette
21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6
Kats Mutter zieht in ein Seniorenheim. Zwar fällt ihr der Abschied von ihrem alten Zuhause schwer, doch das neue Appartement bietet auch ein paar Annehmlichkeiten - zumindest für Kat: Sie versteht sich bestens mit den anderen Bewohnern und integriert sich mehr als Sheila. Randi steckt unterdessen in einer Misere: Sie hasst ihren Verlobungsring. Allerdings will sie Carter nicht verletzen, der den Ring selbst entworfen hat und mächtig stolz auf sein Werk ist.
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6