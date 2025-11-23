Folge 12: Nenn mich Ikabod Evel Knievel
21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6
Weil Phil beschlossen hat, auszuwandern, sucht Kat einen Ersatz für ihn. Gemeinsam mit Randi führt sie über 20 Vorstellungsgespräche, doch die beiden Frauen können sich einfach nicht auf einen Nachfolger einigen. Dann setzt sich Kat aber durch und gibt dem Amish Gideon eine Chance, sich als ihr neuer Bäcker zu beweisen. Sheila schwärmt indes für einen Mann und versucht verzweifelt, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Max und Carter greifen ihr helfend unter die Arme.
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6