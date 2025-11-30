Folge 15: Nenn mich verlassener Sohn
21 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 6
Max erhält unerwarteten Besuch von seinem Vater Dan. Die Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen. Er hat seine Familie verlassen, als Max noch ein Kind war. Sein Sohn kann ihm das nicht so einfach verzeihen, aber Kat zuliebe stimmt er zu, Dan zum Essen zu treffen. Als Max kurzfristig absagt, beschließt Kat, den Abend allein mit Dan zu verbringen. Randi und Carter wollen derweil ihre Küche renovieren und bitten Sheila um Hilfe.
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6