ATV 2Staffel 3Folge 3vom 26.10.2025
Folge 3: Nenn mich Babysitterin

21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 6

Max passt auf seinen kleinen Neffen Thor auf. Gemeinsam mit dem Baby und Kat macht er einen Ausflug ins Museum. Anfangs ist sie skeptisch, weil sie wenig mit dem Kleinen anfangen kann. Doch schnell stellt Kat fest, dass sie sich sehr gut mit Thor versteht. Randi plant derweil einen Filmabend mit Carter. Während sie dafür eine Auswahl an Horrorfilmen zusammenstellt, würde ihr Freund lieber einen weniger blutigen Streifen anschauen. Aber er traut sich nicht, das zuzugeben.

