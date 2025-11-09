Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 3Folge 5vom 09.11.2025
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6

Kat findet keinen Samenspender - und so bietet sich ihr guter Freund Max an. Gemeinsam beschließen sie, ein Baby mithilfe von künstlicher Befruchtung zu bekommen. Die anfängliche Euphorie weicht jedoch schnell einer Menge Zweifel. Carter veranstaltet unterdessen eine Ladies Night in seiner Bar, die ihm eine Reihe neuer attraktiver Kundinnen einbringt. Das weckt wiederum die Eifersucht in Randi.

