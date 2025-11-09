Call Me Kat
Folge 5: Nenn mich eifersüchtig
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6
Kat findet keinen Samenspender - und so bietet sich ihr guter Freund Max an. Gemeinsam beschließen sie, ein Baby mithilfe von künstlicher Befruchtung zu bekommen. Die anfängliche Euphorie weicht jedoch schnell einer Menge Zweifel. Carter veranstaltet unterdessen eine Ladies Night in seiner Bar, die ihm eine Reihe neuer attraktiver Kundinnen einbringt. Das weckt wiederum die Eifersucht in Randi.
Call Me Kat
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen