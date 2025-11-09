Call Me Kat
Folge 6: Nenn mich erstes Date
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6
Max und Kat verbringen die Nacht miteinander. Als sie sich kurz darauf zu einem romantischen Abendessen treffen, herrscht allerdings eine unangenehme Stimmung zwischen beiden. Sie sind seit vielen Jahren befreundet und wissen nicht, ob sie als Paar zusammenpassen. Randi und Carter messen sich derweil in einem Wettrennen. Als Carter verliert, gibt er Randi die Schuld daran.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2021
