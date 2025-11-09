Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 6vom 09.11.2025
Folge 6: Nenn mich erstes Date

21 Min.Ab 6

Max und Kat verbringen die Nacht miteinander. Als sie sich kurz darauf zu einem romantischen Abendessen treffen, herrscht allerdings eine unangenehme Stimmung zwischen beiden. Sie sind seit vielen Jahren befreundet und wissen nicht, ob sie als Paar zusammenpassen. Randi und Carter messen sich derweil in einem Wettrennen. Als Carter verliert, gibt er Randi die Schuld daran.

