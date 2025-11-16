Zum Inhalt springenBarrierefrei
Call Me Kat

Nenn mich Grinch

Staffel 3Folge 9vom 16.11.2025
Nenn mich Grinch

Call Me Kat

Folge 9: Nenn mich Grinch

21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Weihnachten steht vor der Tür und alle sind in Festtagsstimmung. Carters Laune sinkt jedoch, als er erfährt, dass sein Laden nicht mehr in der aktuellen Liste der Weihnachtsbars auftaucht, die in einem Magazin beworben werden. Nun ist seine ganze Kreativität gefordert, um wieder aufgenommen zu werden. Kat möchte derweil mehr Zeit mit Max verbringen und schlägt deswegen vor, ihn beim Klettern zu begleiten.

ATV 2
