Call Me Kat
Folge 9: Nenn mich Grinch
21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür und alle sind in Festtagsstimmung. Carters Laune sinkt jedoch, als er erfährt, dass sein Laden nicht mehr in der aktuellen Liste der Weihnachtsbars auftaucht, die in einem Magazin beworben werden. Nun ist seine ganze Kreativität gefordert, um wieder aufgenommen zu werden. Kat möchte derweil mehr Zeit mit Max verbringen und schlägt deswegen vor, ihn beim Klettern zu begleiten.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen