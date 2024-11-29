Alex und Cappie bei den BienenJetzt kostenlos streamen
Cappie's Family Business
Folge vom 29.11.2024: Alex und Cappie bei den Bienen
45 Min.Folge vom 29.11.2024
Als eine große Imkerfamilie den Wunsch nach einer stilvollen Oase auf ihrem neuen Grundstück äußert, setzen Cappie und Alex ihre Kreativität in Gang. Sie verwandeln einen Betonmischer in den ultimativen „Bienenstock-Bungalow“. Mit viel Hingabe gestalten sie einen harmonischen Rückzugsort, der ästhetisch ansprechend und funktional ist. Der Bungalow vereint Holz und Naturmaterialien und fördert die Bienenfreundlichkeit, während er gleichzeitig ein gemütliches Zuhause für die Familie bietet – eine wahre Oase für ihre summenden Freunde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.