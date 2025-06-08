Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Bestimmung Barbados

HGTVFolge vom 08.06.2025
Folge vom 08.06.2025: Bestimmung Barbados

21 Min.Folge vom 08.06.2025

Eine erfolgreiche Anwältin aus Toronto kehrt ihrer hektischen Großstadtkarriere den Rücken zu und zieht zurück nach Barbados, um näher bei ihrer Familie zu sein und den Alltag zu entschleunigen. Sie träumt von einem lichtdurchfluteten Zuhause mit offenem Grundriss, Outdoor-Bereich und Pool – perfekt, um Gäste zu empfangen und das Leben neu zu gestalten.

