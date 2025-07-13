Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 13.07.2025
Ein Ehepaar aus Tennessee mit acht Kindern ist bereit für einen kompletten Tapetenwechsel – von ihrem stressigen Alltag hin zur karibischen Gelassenheit. Da sie regelmäßig aus beruflichen Gründen in der Dominikanischen Republik sind, soll ihr neues Zuhause in Juan Dolio stehen, einer entspannten Küstenstadt mit viel Potenzial für das Familienleben. Gesucht wird ein weitläufiges Haus mit großem Garten, Pool, Badewanne und möglichst in der Nähe eines Golfclubs – denn trotz Familienalltag soll auch Zeit für kleine Fluchten bleiben.

