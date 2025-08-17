Zum Inhalt springenBarrierefrei
Warme Ferien auf Puerto Rico

HGTVFolge vom 17.08.2025
21 Min.Folge vom 17.08.2025

Eine Familie aus Wisconsin möchte ihre Kinder näher an ihre Wurzeln heranführen und zieht an die Westküste von Puerto Rico. Dort sollen die Kinder die Kultur und die Erinnerungen ihrer Mutter aus Kindertagen erleben und weitertragen können. Sie suchen ein Haus, das nicht nur Platz für alle Familienmitglieder bietet, sondern auch für die bereits geplanten Besuche von Freund:innen und Verwandten.

