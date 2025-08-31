Traumhaus nach eigenen VorstellungenJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 31.08.2025: Traumhaus nach eigenen Vorstellungen
Folge vom 31.08.2025
Nach einem Fernsehbeitrag über Utila war für ein Paar aus Virginia klar: Dort, zwischen Sonne, Meer und karibischer Gelassenheit, wollen sie leben. Auf der Insel suchen sie nun ein offenes Haus mit Gäste-Casitas für Familie und Freund:innen, die sie in ihrem neuen Zuhause willkommen heißen möchten.
Genre:Reality, Haus und Garten
