Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 21.09.2025: Traumhaus im Nationalpark
21 Min.Folge vom 21.09.2025
Ein Paar aus North Carolina möchte seinen Alltag hinter sich lassen und nach Roatán ziehen. Während einer von ihnen von einem Haus direkt am Strand träumt, ist dem anderen bewusst, dass diese Lage ihren Preis hat. Die Suche wird zur Gratwanderung zwischen Traum und Realität.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.