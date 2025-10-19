Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Bunt, nordisch oder modern?

HGTVFolge vom 19.10.2025
Bunt, nordisch oder modern?

Bunt, nordisch oder modern?Jetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 19.10.2025: Bunt, nordisch oder modern?

21 Min.Folge vom 19.10.2025

Ein abenteuerlustiges Paar verlässt die Kälte und zieht nach Roatan, Honduras. Da ihre Familie zu Besuch kommen soll, brauchen sie viel Platz und ein Haus mit Vermietungspotenzial. Er ist bereit, in einen Neubau zu investieren, während sie lieber etwas sofort Bezugsfertiges kaufen möchte – und so wird der Stil zur zentralen Frage bei der Haussuche.

Alle verfügbaren Folgen