Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Yoga unter Palmen

HGTVFolge vom 02.11.2025
Yoga unter Palmen

Yoga unter PalmenJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 02.11.2025: Yoga unter Palmen

21 Min.

Zwei geschiedene beste Freunde wollen Chicago endgültig verlassen und an den Stränden von Cabarete in der Dominikanischen Republik ein neues Kapitel beginnen. Gemeinsam träumen sie davon, ein Fitness-Retreat aufzubauen. Doch während die Vision klar ist, sorgen Budgetfragen und Prioritäten für hitzige Diskussionen – und stellen die Freundschaft auf die Probe.

