Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 11.05.2025: Eigener Sandstrand
21 Min.Folge vom 11.05.2025
Ein Bauunternehmer und seine Frau, die sich leidenschaftlich für Innenarchitektur interessiert, wollen ihr florierendes Hausverkaufsgeschäft von den kalten Wintern Minnesotas in das sonnige Eleuthera auf den Bahamas verlegen. Sie suchen nach einem Grundstück direkt am Wasser, um dort ihr persönliches Paradies zu erschaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.