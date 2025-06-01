Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 01.06.2025: Farben des Lebens

21 Min.

Ein Paar aus Rhode Island sehnt sich danach, der Kälte Neuenglands zu entfliehen, und möchte fortan die Sonne und das türkisfarbene Wasser von St. John genießen. Nachdem sie ihre vier Kinder großgezogen und viele Jahre gearbeitet haben, sind sie bereit, sich ein eigenes Haus direkt am Wasser zu gönnen — ein Ort, an dem sie endlich nur noch für sich da sein können.

