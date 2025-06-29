Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Der Kitesurf-Weltmeister

HGTVFolge vom 29.06.2025
Der Kitesurf-Weltmeister

Der Kitesurf-WeltmeisterJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 29.06.2025: Der Kitesurf-Weltmeister

21 Min.Folge vom 29.06.2025

Ein Paar aus Maryland träumt von einem neuen Leben unter Palmen – ganz ohne Bürojob und Alltagshektik. Sie ziehen auf die Turks- und Caicosinseln, um dort eine eigene Strandbar zu eröffnen. Sie hoffen auf Sonne, Strand, Meer – und ganz viel Lebensfreude voller karibischer Freiheit.

Alle verfügbaren Folgen