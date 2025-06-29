Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 29.06.2025: Der Kitesurf-Weltmeister
21 Min.Folge vom 29.06.2025
Ein Paar aus Maryland träumt von einem neuen Leben unter Palmen – ganz ohne Bürojob und Alltagshektik. Sie ziehen auf die Turks- und Caicosinseln, um dort eine eigene Strandbar zu eröffnen. Sie hoffen auf Sonne, Strand, Meer – und ganz viel Lebensfreude voller karibischer Freiheit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.