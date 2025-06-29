Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 29.06.2025: Sandstrand als Garten
21 Min.Folge vom 29.06.2025
Ein junges Paar aus Kansas City, die seit der Schulzeit zusammen sind, will in Roatan, Honduras, ein entschleunigtes Leben führen. Statt Karriereleiter zählt hier Meerblick, statt Termindruck lieber ein eigener Pool. Der große Wunsch: ein Haus nahe am Strand, mit genug Platz zum Gärtnern und Träumen.
Genre:Reality, Haus und Garten
