Caribbean Life – Traumhaus gesucht

HGTVFolge vom 06.07.2025
21 Min.Folge vom 06.07.2025

Ein Paar aus Hot Springs, Arkansas, träumt davon, einen Gang runterzuschalten – und findet in Las Terrenas in der Dominikanischen Republik die perfekte Mischung aus Strandleben und Infrastruktur. Die malerische Kleinstadt zieht sie mit ihrer Internationalität, der entspannten Atmosphäre und fußläufig erreichbaren Cafés, Läden und Stränden in ihren Bann. Jetzt soll ein modernes, lichtdurchflutetes Haus her, das nicht nur Ruhe, sondern auch Meerblick und Lebensqualität bietet.

