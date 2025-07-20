Doppelt finanziert sich besserJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 20.07.2025: Doppelt finanziert sich besser
21 Min.
Ein Paar aus Nebraska will sich den Traum vom Leben auf Vieques erfüllen – am liebsten mit einer Immobilie, die sie selbst umbauen und später auch vermieten können. Sie bringen Tatkraft und Ehrgeiz mit und hoffen, mit einem charmanten Altbau samt Garten nicht nur ihr persönliches Paradies, sondern auch eine lukrative Einnahmequelle zu schaffen.
Genre:Reality, Haus und Garten
