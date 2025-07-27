Traum-Schnäppchen auf St. CroixJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 27.07.2025: Traum-Schnäppchen auf St. Croix
21 Min.Folge vom 27.07.2025
Ein sportbegeistertes Paar aus Austin, Texas, tauscht das Großstadtleben gegen die karibische Sonne – und zwar auf der Trauminsel St. Croix. Seit Jahren reisen sie mit dem Fahrrad durch die Welt, nun wollen sie auf der Insel sesshaft werden. Ihr neues Zuhause soll nicht nur Meerblick bieten, sondern auch genug Platz für seine Sammlung von 15 Fahrrädern.
