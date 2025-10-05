Der Träumer und die RealistinJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 05.10.2025: Der Träumer und die Realistin
21 Min.Folge vom 05.10.2025
Ein Paar aus Nashville ist bereit für eine Auszeit von seinen anspruchsvollen Jobs und sucht auf St. John nach einem Haus mit spektakulärer Aussicht. Während er das Budget großzügig erhöhen möchte, um genug Platz für die ganze Familie zu schaffen, denkt sie pragmatisch und achtet streng auf die Finanzen. Gemeinsam müssen sie herausfinden, wie viel Luxus sie sich leisten können – und wo sich Träume und Realität die Waage halten.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
