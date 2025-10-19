Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 19.10.2025: Haus oder Wohnanlage?
21 Min.Folge vom 19.10.2025
Nach vielen Urlauben in der Karibik zieht eine Familie dauerhaft nach Roatan in Honduras. Sie lieben das Klima, die paradiesischen Strände und die Freizeitmöglichkeiten, doch ihr Traum muss sich auch rechnen. Deshalb suchen sie ein Haus, das nicht nur Platz für alle bietet, sondern durch Mieteinnahmen das neue Leben finanziell absichert.
