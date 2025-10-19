Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 19.10.2025: Bunt, nordisch oder modern?
21 Min.Folge vom 19.10.2025
Ein abenteuerlustiges Paar verlässt die Kälte und zieht nach Roatan, Honduras. Da ihre Familie zu Besuch kommen soll, brauchen sie viel Platz und ein Haus mit Vermietungspotenzial. Er ist bereit, in einen Neubau zu investieren, während sie lieber etwas sofort Bezugsfertiges kaufen möchte – und so wird der Stil zur zentralen Frage bei der Haussuche.
