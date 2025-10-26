Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

HGTVFolge vom 26.10.2025
21 Min.Folge vom 26.10.2025

Ein Paar zieht von Georgia auf die Bahamas, den Ort, an dem sie beide aufgewachsen sind. Während er sich einen großen Garten für einen Hund wünscht, möchte sie ein Haus, das den traditionellen Charme der Insel widerspiegelt. Gemeinsam suchen sie nach einer Immobilie, die beides vereint und Erinnerungen an ihre Kindheit wachruft.

