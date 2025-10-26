Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 26.10.2025: Traumhaus zum kleinen Preis
21 Min.Folge vom 26.10.2025
Nach vielen Urlauben auf den Bahamas wollen ein Paar und ihre Tochter nun dauerhaft auf Exuma leben. Sie sehnen sich nach einem Zuhause, das viel Platz im Freien bietet, damit sie die Natur genießen können. Während sie von einem modernen, hochwertigen Haus träumt, achtet er streng aufs Budget – und so wird die Suche zur Gratwanderung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.