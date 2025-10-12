Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 12.10.2025: Stadtzentrum oder Natur?
21 Min.Folge vom 12.10.2025
Ein junges Paar mit Kleinkind wagt den Umzug nach St. Thomas, um das entspannte Leben auf der Insel zu genießen. Doch sie stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Soll es ein bezugsfertiges Haus in Strandnähe sein oder ein renovierungsbedürftiges Zuhause in Stadtnähe mit mehr Potenzial? Ihre Wahl wird bestimmen, wie ihr neues Familienleben aussehen wird.
